Об этом 24 каналу рассказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский. По его словам, есть три сценария того, что может случиться на ЗАЭС, и каждый из них имеет свои последствия.

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Худший сценарий

Литвинский рассказал: самый плохой сценарий будет, если произойдет разрушение энергоблока подрывом или ракетой. Тогда мгновенно состоится второй Чернобыль.

"Угроза будет не только территории россии, но и в масштабах всей планеты", – подчеркнул экссерт.

Он также добавил: время восстановления после такой катастрофы можно сопоставить со временем, потраченным на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Это десятки – сотни лет.

Мы до сих пор полностью не ликвидировали ту угрозу, которая существует в Чернобыльской зоне,

– отметил Литвинский.

Второй сценарий

Второй сценарий состоится, если полностью будет перекрыта возможность энергообеспечения станции. В этом случае, если электропитание будет потеряно, если использование дизель-генераторов станет невозможным, получим произошедшее в Фукусиме. Авария в Японии по результатам сопоставима с тем, что произошло в Чернобыле.

При таком сценарии существует такая же опасность и для территории россии, и для всего мира, как и при предыдущем сценарии. А время ликвидации последствий будет также измеряться десятками или сотнями лет.

Наименее горький сценарий

По мнению эксперта, третий сценарий наиболее вероятен, который по результатам будет наименее горьким. Это разрушение посредством подрыва или артиллерии одного или нескольких контейнеров или хранилища с отработанным ядерным топливом рядом с энергоблоками.

Разрушение такого контейнера, безусловно, менее критично, чем разрушение реакторного отделения АЭС. Но она приведет к загрязнению окружающей среды и серьезной угрозе здоровью персонала и жителей города Энергодар,

– заметил Литвинский.

Этот вариант также не подразумевает большой угрозы для территории России. Пострадают только оккупанты и так называемые специалисты росатого, если будут находиться рядом. Время для ликвидации последствий такой ситуации составит несколько месяцев.

Литвинский о трех сценариях последствий в случае крушения на ЗАЭС: смотрите видео

Станция не защищена от теракта

Эксперт также рассказал, что станция совершенно не защищена от такого рода терактов. Проекты всех без исключения АЭС Украины не предполагают, что на их промышленных площадках или рядом с ними будут проходить боевые действия.

Ситуация на ЗАЭС: коротко