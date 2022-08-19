Про це 24 каналу розповів експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський. За його словами, є три сценарії того, що може відбутись на ЗАЕС, і кожен з них має свої наслідки.

До теми Енергодар та Запорізька АЕС, на якій росія планує теракт: показуємо на карті, де розташовані

Найгірший сценарій

Литвинський розповів: найгірший сценарій буде, якщо відбудеться руйнування енергоблоку підривом або ракетою. Тоді миттєво відбудеться другий Чорнобиль.

"Загроза буде не лише території росії, а й у масштабах усієї планети", – наголосив ексерт.

Він також додав: час відновлення після такої катастрофи можна співставити з часом, який був витрачений на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. Це десятки – сотні років.

Ми й досі повністю не ліквідували ту загрозу, яка існує в Чорнобильській зоні,

– зазначив Литвинський.

Другий сценарій

Другий сценарій відбудеться, якщо буде повністю перекрита можливість енергозабезпечення станції. У цьому випадку, якщо електроживлення буде втрачене, якщо використання дизель-генераторів стане неможливим, отримаємо те, що сталось у Фукусімі. Аварія в Японії за наслідками співставна з тим, що сталось у Чорнобилі.

За такого сценарію існує така ж небезпека і для території росії, і для всього світу, як і за попереднього сценарію. А час ліквідації наслідків також вимірюватиметься десятками чи сотнями років.

Найменш гіркий сценарій

На думку експерта, третій сценарій є найбільш вірогідним, який за наслідками буде найменш гірким. Це руйнація за допомогою підриву чи артилерії одного або декількох контейнерів чи сховища з відпрацьованим ядерним паливом поряд з енергоблоками.

Руйнація такого контейнеру, безумовно, менш критична, ніж руйнація реакторного відділення АЕС. Але вона призведе до забруднення навколишнього середовища та до серйозної загрози здоров'ю персоналу й мешканців міста Енергодар,

– зауважив Литвинський.

Цей варіант також не передбачає великої загрози для території росії. Постраждають лише окупанти і так звані фахівці росатому, якщо перебуватимуть поряд. Час для ліквідації наслідків такої ситуації складатиме кілька місяців.

Литвинський про три сценарії наслідків у разі катастрофи на ЗАЕС: дивіться відео

Станція не захищена від теракту

Експерт також розповів, що станція абсолютно не захищена від такого виду терактів. Проєкти всіх без винятку АЕС України не передбачають, що на їхніх промислових майданчиках чи поруч з ними будуть відбуватись бойові дії.

Ситуація на ЗАЕС: коротко