Об этом 24 Каналу рассказал экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, украинские военные проводят наступательные операции на Запорожском направлении.

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Россияне это прекрасно понимают и осознают, что одна из возможных целей – освобождение Запорожской АЭС. Поэтому они пытаются здесь действовать на опережение.

Они все отлично понимают. Думаю, россияне тут на опережение выводят часть своих людей из ЗАЭС для облегчения предстоящего массированного отступления. Конечно, оккупанты рассматривают вопрос о подрыве Запорожской АЭС,

– заметил Ступак.

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Почему россияне хотят взорвать ЗАЭС

Как отметил Ступак, очень хорошо, что Украина вывела эту историю в публичную плоскость. Теперь Россия вынуждена оправдываться, что не будет совершать никакой аварии.

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Судя по всему, один из планов российских захватчиков – сделать Украину деиндустриализированной. Они действительно могут попытаться уничтожить Запорожскую АЭС, чтобы наше государство потеряло еще один мощный энергетический объект. Также не стоит забывать и о катастрофических последствиях из-за радиоактивного загрязнения.

Главная цель оккупантов – чтобы в украинской энергетике не было такого большого объекта. Из того, что знаю. Они заминировали окрестности и внутри. Те специалисты, с которыми я разговаривал, говорили, что от такого количества взрывчатки здания просто сложатся и накроются реакторы. Мы тогда годы и большие деньги будем тратить, чтобы построить новый такой объект,

– заметил Ступак.

Угроза на ЗАЭС: коротко