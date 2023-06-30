Про це 24 Каналу розповів експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, українські військові проводять наступальні операції на Запорізькому напрямку.

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Росіяни це чудово розуміють та усвідомлюють, що одна з можливих цілей – звільнення Запорізької АЕС. Тому вони намагаються тут діяти на випередження.

Вони все чудово розуміють. Думаю, росіяни тут на випередження виводять частину своїх людей із ЗАЕС для полегшення майбутнього масованого відступу. Звісно, окупанти розглядають питання щодо підриву Запорізької АЕС,

– зауважив Ступак.

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Чому росіяни хочуть підірвати ЗАЕС

Як наголосив Ступак, надзвичайно добре, що Україна вивела цю історію в публічну площину. Тепер Росія змушена виправдовуватися, що не буде робити ніякої аварії.

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Судячи з усього, один з планів російських загарбників – зробити Україну деіндустріалізованою. Вони дійсно можуть спробувати знищити Запорізьку АЕС, щоб наша держава втратила ще один потужний енергетичний об'єкт. Також не варто забувати й про катастрофічні наслідки через радіоактивне забруднення.

Головна мета окупантів – щоб в українській енергетиці не було такого великого об'єкта. З того що знаю. Вони замінували околиці та всередині. Ті фахівці, з якими я розмовляв, говорили, що від такої кількості вибухівки будівлі просто складуться та накриються реактори. Ми тоді роки та великі гроші витрачатимемо, щоб побудувати новий такий об'єкт,

– зауважив Ступак.

Загроза на ЗАЕС: коротко