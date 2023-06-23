Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кочерева. По его мнению, у Запада есть инструменты для того, чтобы помешать российскому теракту на ЗАЭС.

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Возможно ли предотвратить ядерные угрозы России

Раскрытие планов России по террористическим атакам никак не влияет на оккупантов. То, что Украина понимает намерения оккупантов, для них вовсе не аргумент отказаться от своего замысла.

"В таких случаях Россия просто применяет логику кривого зеркала, пытаясь перевести все обвинения на Украину", – убежден эксперт по международной безопасности.

К примеру, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже успел назвать сообщение Зеленского ложью. Кроме того, вброс о "грязной бомбе" на Чернобыльской АЭС совершил глава российской разведки Сергей Нарышкин.

Обратите внимание! Минобороны Украины назвало российские обвинения "информационно-психологической операцией" в целях создания паники в украинском обществе.

Поэтому главный месседж Зеленского не в том, чтобы разоблачить намерения оккупантов. Ведь все знают, что российский режим действует по логике террористов.

Слова Зеленского – это сигнал нашим западным партнерам для того, чтобы они были готовы отреагировать на ситуацию.

– убежден Жовтенко.

Предотвратить российский теракт вполне возможно. Это можно сделать четкими политическими сигналами с перечнем дальнейших шагов, которые предпримет Запад в ответ на подрыв Запорожской АЭС, уверен эксперт по международной безопасности.

Тарас Жовтенко о том, как остановить провокации России: смотрите видео

Что происходит на ЗАЭС