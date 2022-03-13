На ЗАЭС – значительное количество неразорвавшихся мин и снарядов, продолжаются их поиск

Запорожская АЭС также под контролем оккупантов. Дополнительную угрозу представляют неразорвавшиеся мины и снаряды, которые остались после обстрела российскими военными.

Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Олег Кориков рассказал, что на ЗАЭС ситуация очень неспокойная. В интервью он подчеркнул, что на ее территории до сих пор лежит множество мин и снарядов, которые не разорвались и могут сделать это в любой момент.

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Мины и снаряды ищут, чтобы обезвредить

Кориков напомнил, что в результате более 3 часов обстрелов Запорожской АЭС, на ее территории до сих пор лежит большое количество неразорвавшихся мин и снарядов. Теперь же главная задача – найти их, а также обезвредить как можно быстрее.

Кроме того, отметил глава ГИЯРУ, на границах периметра ЗАЭС сейчас 50 единиц тяжелой техники, а также 500 вооруженных российских бойцов.

Фактически Запорожская АЭС и ее промплощадка превращается в военную базу российских войск,

– подчеркнул он

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