Глава Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков розповів, що на ЗАЕС ситуація дуже неспокійна. В інтерв'ю він підкреслив, що на її території досі лежать безліч мін і снарядів, які не розірвалися і можуть зробити це у будь-який момент.

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Міни та снаряди шукають, щоб знешкодити

Коріков нагадав, що внаслідок понад 3 годин обстрілів Запорізької АЕС, на її території досі лежить велика кількість нерозірваних мін і снарядів. Тепер же головна задача – знайти їх, а також знешкодити якомога швидше.

Крім того, зазначив глава ДІЯРУ, на межах периметру ЗАЕС зараз 50 одиниць важкої техніки, а також 500 озброєних російських бійців.

Фактично Запорізька АЕС та її проммайданчик перетворюється на військову базу російських військ,

– підкреслив він

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