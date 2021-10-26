Может стать самой молодой матерью: на Закарпатье забеременела 11-летняя девочка, – журналист

Девочка ромской национальности забеременела в 11 лет. Вскоре она должна родить, и поэтому может стать самой молодой матерью в Украине.

Девушка должна родить в конце ноября или начале декабря. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал местный журналист.

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Девочка беременна в 11 лет

Как рассказал Михаил Папиш, беременная входит в ромскую общину из села Гати на Береговщине. Журналист, ссылаясь на свои источники в районной больнице, отмечает, что беременность девушки протекает хорошо.

Впрочем, журналист несколько сам себе противоречит: в начале сообщения он отметил, что девушка будет самой молодой матерью в Украине. А чуть ниже, он отметил, что подобные случаи уже были в Украине.

Такой юной матери ни в Берегово, ни в целом в Закарпатской области не помнят. Хотя в других регионах страны и мира аналогичные случаи были,

– написал Михаил Папиш.

Пользователи возмущены тоном повествования журналиста

В комментариях к сообщению журналиста пользователи отмечают, что журналист выбрал слишком саркастический тон для повествования. К тому же он назвал ребенка "мать-цыганочка очень красивая". Ему закидывают, что стоило бы рассказать об уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетней и отсутствие родительского ухода за ребенком.

Вот некоторые комментарии к сообщению Михаила Папиша:

Кажется, мы переходим границу... Разве можно о таких вещах писать с увлечением?! Называть ребенка – красивая "мать-цыганочка"?! Это недопустимо.

Это просто какая-то дикость, а не сенсация!

Кошмар....ужас....11 лет .....ну вы даете дядя Миша о таком писать да еще и с увлечением......это же уголовное дело.....

А где в вашей истории о 2 уголовных делах: изнасиловании несовершеннолетней и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей? В таком возрасте ребенок, любой национальности, должен ходить в школу и играть в куклы.

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В апреле 2021 года в полицию обратились медики, которые рассказали о том, что к ним попала на прием тогда еще 12-летняя беременная девушка. Правоохранители открыли уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

Досудебное расследование уже завершили, а дело направили в суд.

В августе 2019 года в Запорожской области парень изнасиловал 12-летнюю девочку. Впоследствии она родила ребенка. Отцом тоже оказался несовершеннолетний, это был друг брата девочки.

Полный текст публикации Михаила Папиша:

Сенсационно!

СКОРО БЕРЕГОВСКАЯ ОБЩИНА ПРОСЛАВИТСЯ САМОЙ МОЛОДОЙ МАМОЙ В УКРАИНЕ

При благополучном стечении всех объективных и субъективных обстоятельств, такое неординарное событие ждут в конце ноября или в первых числах декабря. Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница цыганской народности из Гати, где также есть поселение ромов. Анонимные источники в райбольнице, которым доверяем, сообщают: будущая мать-цыганочка очень красивая, а беременность "протекает" согласно соответствующим медицинским правилам и определенным гинекологическим нюансам. Такой юной матери ни в Берегово, ни в целом в Закарпатской области не помнят.

Хотя в других регионах страны и мира аналогичные случаи были. Дай Бог, чтобы в этой сенсационной Береговской материнско-родильной истории все завершилось хорошо. Хотя одиннадцатилетняя мать – это что-то невероятно, даже если взять, что ромы к этим интимно-половым вопросам "созревают" быстрее, чем другие социальные группы населения. Не остается ничего другого, как пожелать здоровья будущим матери и ребенку. А еще: скинуться деньгами и приобрести им детские игрушки. Как вам, друзья, такая идея?

Шутка шуткой, а выводы должны делать серьезные. Думаю, что разбор полетов впереди...