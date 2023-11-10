Должны были висеть в течение двух часов: в Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике
Источник:ГСЧС
В Закарпатье 9 ноября произошел досадный инцидент. Так, посреди гор внезапно остановился подъемник, и в ловушке оказались 22 туриста.
Их должны были освобождать из остановленного подъемника спасатели. Всё это происходило на высоте около 5 метров.
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В Закарпатье туристов освобождали из подъемника
В ГСЧС рассказали, что аварийная остановка кресельного подъемника произошла в поселке Межгорье Хустского района в Закарпатье. В частности, на канатной дороге в районе горы Босничка находились 22 человека, среди которых было 4 ребенка.
В течение двух часов чрезвычайным удалось эвакуировать всех людей, которые зависли над землей на пятиметровой высоте,
– говорится в сообщении ГСЧС.
К тому же, работники службы выложили в сеть кадры, как они выполняли спасательную операцию, снимая людей с подъемника. На кадрах видно, как люди пытаются добраться с помощью лестницы, а вниз спускают с помощью специального механизма.
ГСЧС освобождала людей из сломанного подъемника в Закарпатье / Фото ГСЧС
В конце концов, спасатели отметили, что всех людей, которые находились на подъемнике, удалось снять. В ГСЧС подчеркнули, что в медицинской помощи ни один из туристов не нуждался.
Ранее канатная дорога сломалась во Львовской области
- В поселке Славское во Львовской области 18 августа произошло авария на канатно-кресельной дороге. В результате 4 человека, среди которых было 2 ребенка (в возрасте 10 и 12 лет), оказались в ловушке на высоте.
- На место событий должны были ехать спасатели, чтобы освободить людей из сломанного подъемника. Так, работникам ГСЧС удалось спасти женщину и ребенка.
- Авария на подъемнике произошла из-за того, что в регионе выключили электроэнергию. После того как питание было восстановлено, канатная дорога снова начала двигаться, а отец с ребенком добрались до конца и спустились к подножию горы самостоятельно. В ГСЧС подчеркнули, что все туристы, застрявшие на канатной дороге в медицинской помощи не нуждались.