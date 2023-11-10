Должны были висеть в течение двух часов: в Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике

В Закарпатье 9 ноября произошел досадный инцидент. Так, посреди гор внезапно остановился подъемник, и в ловушке оказались 22 туриста.

Их должны были освобождать из остановленного подъемника спасатели. Всё это происходило на высоте около 5 метров.

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В Закарпатье туристов освобождали из подъемника

В ГСЧС рассказали, что аварийная остановка кресельного подъемника произошла в поселке Межгорье Хустского района в Закарпатье. В частности, на канатной дороге в районе горы Босничка находились 22 человека, среди которых было 4 ребенка.

В течение двух часов чрезвычайным удалось эвакуировать всех людей, которые зависли над землей на пятиметровой высоте,

– говорится в сообщении ГСЧС.

К тому же, работники службы выложили в сеть кадры, как они выполняли спасательную операцию, снимая людей с подъемника. На кадрах видно, как люди пытаются добраться с помощью лестницы, а вниз спускают с помощью специального механизма.

ГСЧС освобождала людей из сломанного подъемника в Закарпатье / Фото ГСЧС

В конце концов, спасатели отметили, что всех людей, которые находились на подъемнике, удалось снять. В ГСЧС подчеркнули, что в медицинской помощи ни один из туристов не нуждался.

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