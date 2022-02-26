Для того, чтобы узнать информацию о том, где можно получить убежище или как его предоставить, а также данные о пунктах сбора гуманитарной помощи в Закарпатской области, достаточно перейти на официальный сайт поиска жилья и гуманитарной помощи беженцам в Закарпатской области

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В Закарпатье оказывают помощь переселенцам

Переселенцы могут получить гуманитарную помощь, а также найти временное жилье. В то же время на сайте поиска жилья для беженцев в Закарпатье просят неравнодушных проявить инициативу и помочь внутренне перемещенным лицам, пострадавшим в результате вторжения России.

С аналогичной просьбой обратились депутаты партии "Слуга народа".

Если у вас есть возможность оказать помощь военным ВСУ или людям, которые приехали из областей, где сейчас происходят военные действия, не медлите и не будьте равнодушными к другим. Наша сила в единстве и взаимопомощи,

– отмечают партийцы.

Контакты гуманитарных штабов: