Для того, щоб дізнатися інформацію про те, де можна отримати прихисток або як його надати, а також дані про пункти збору гуманітарної допомоги в Закарпатській області, достатньо перейти на офіційний сайт пошуку житла та гуманітарної допомоги біженцям в Закарпатській області

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У Закарпатті надають допомогу переселенцям

Переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу, а також знайти тимчасове житло. Водночас на сайті пошуку житла для біженців в Закарпатті просять не байдужих проявити ініціативу та допомогти внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок вторгнення Росії.

З аналогічним проханням звернулися депутати партії "Слуга народу".

Якщо у вас є можливість надати допомогу військовим ЗСУ або людям, які приїхали з областей, де зараз відбуваються воєнні дії, не зволікайте і не будьте байдужими до інших. Наша сила в єдності і взаємодопомозі,

– зазначають партійці.

Контакти гуманітарних штабів: