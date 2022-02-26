Для того, щоб дізнатися інформацію про те, де можна отримати прихисток або як його надати, а також дані про пункти збору гуманітарної допомоги в Закарпатській області, достатньо перейти на офіційний сайт пошуку житла та гуманітарної допомоги біженцям в Закарпатській області
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У Закарпатті надають допомогу переселенцям
Переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу, а також знайти тимчасове житло. Водночас на сайті пошуку житла для біженців в Закарпатті просять не байдужих проявити ініціативу та допомогти внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок вторгнення Росії.
Якщо у вас є можливість надати допомогу військовим ЗСУ або людям, які приїхали з областей, де зараз відбуваються воєнні дії, не зволікайте і не будьте байдужими до інших. Наша сила в єдності і взаємодопомозі,
– зазначають партійці.
Контакти гуманітарних штабів:
- (0312) 63 04 40
- (0312) 61 54 65
- (0312) 61 66 74
- (096) 284 33 68