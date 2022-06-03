На Закарпатье главу ОО подозревают в продаже гумпомощи

Руководительнице общественной организации на Закарпатье сообщили о подозрении в продаже гуманитарной помощи. Ее обвиняют в незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения.

Общественный вещатель сообщает , что речь идет об руководительнице ОО "Движение поддержки закарпатских военных" Галину Ярцеву . Женщина подтвердила корреспонденту Общественного во время телефонного разговора, получившего уведомление о подозрении от работников Нацполиции и СБУ днем 3 июня.

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Материалы следствия

По данным следствия, подозреваемая продала военное снаряжение , которое ее общественная организация получила бесплатно от иностранных партнеров, как гуманитарную помощь. В Офисе генпрокурора сообщили, что зафиксированы случаи передачи необходимой для нужд Вооруженных Сил Украины экипировки, за которую женщина просила заплатить в соответствии с предоставленным перечнем цен.

Отмечается, что кроме этого представители организации получали деньги на личные банковские счета , реквизиты которых размещены на официальном сайте упомянутой ГО и страницах в социальных сетях. Следователи подтвердили, что с 24 февраля на эти счета поступило более 3 миллионов гривен . Часть этих средств, говорится в сообщении, была направлена не на первоочередные потребности ВСУ, а на получение прибыли.

Так, за месяц подозреваемая потратила 584 909 гривен на закупку разноцветных футболок и нанесение на них принтов с патриотическими лозунгами. Последующая реализация этих вещей позволяла получить прибыль – наличные средства, которые никак не учитывались,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Сообщения о подозрении главы общественной организации на Закарпатье / Фото Закарпатская областная прокуратура

Реакция подозреваемой

В комментарии Общественному Галина Ярцева сообщила, что подозрение ей вручили сотрудники полиции. На месте присутствовали представители Службы безопасности Украины. Женщина отметила, что содержание документа она не может разглашать , поскольку подписала соответствующий протокол.

Впоследствии инцидент был прокомментирован также на странице общественной организации. Представители движения назвали вручение подозрения Галине Ярцевой "маски-шоу". Они отметили, что перед тем в квартирах волонтеров провели обыски .

Комментарий от представительства СБУ в области

Представительница СБУ в Закарпатской области Ванда Мильо рассказала, что подозреваемая волонтер маскировала продажу гуманитарной помощи под видом "благотворительного взноса" и предлагала гражданам приобрести снаряжение по "специальной цене" - 50% от полной стоимости . При этом женщина давала покупателям подписывать соответствующие акты, в которых говорилось, что уплаченные деньги – это благотворительный взнос.

Следствие имеет основания полагать, что эти деньги фигурантка хранила для себя. Уже собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что таким образом было выведено почти 600 тысяч гривен, которые поступили, как благотворительные пожертвования,

– добавила Мильо.

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