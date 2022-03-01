Закарпатье готовит "адскую встречу" для оккупантов

Виктор Никита – глава Закарпатской ОВ – показал, как местные жители готовят "адскую встречу" для оккупантов. Каждый украинец работает на своих фронтах.

Никита заверил: закарпатцы утилизируют все, что придет или притянется. Местные жители – в боевой готовности.

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Закарпатье готовит "адскую встречу" для оккупанта на каждом пути, в каждом селе и городе. Утилизируем все, что придет или притянется на Серебряную Землю,

– подчеркнул глава ОВА.

Он заявил, что украинцы обязательно победят. Они – на своей земле.

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