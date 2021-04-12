Вводить дополнительные ограничения: на Закарпатье на карантин будут отправлять отдельные общины
На Закарпатье решили, что будут вводить карантин выборочно в отдельных общинах. Сейчас местная комиссия по ТЭБ и ЧС заявила, что в 5 общинах должны усилить ограничительные меры. Однако какие именно – не сообщается.
Источник:Закарпатская ОГА
Об этом во время брифинга сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков. Он отметил, что ограничения будут вводиться в зависимости от количества больных коронавирусом.
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Что известно о дополнительных ограничениях
Чиновник обратился к предпринимателям, чтобы те в первую очередь придерживались эпидемиологических ограничений.
Наша с вами общая задача – находиться в желтой зоне как можно дольше, ведь это наша с вами возможность жить в лучших условиях,
– добавил Полосков.
Он также добавил, что у всех "должна быть нулевая толерантность к нарушениям – ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей".
Карантин на Закарпатье: коротко
- 11 апреля Закарпатская область вышла из красной зоны – сразу перешла в желтую.
- Максимальные ограничения начали действовать с 8 марта.
- Укрзализныця приостанавливала движение поездов, однако возобновила их.
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