На Закарпатье решили, что будут вводить карантин выборочно в отдельных общинах. Сейчас местная комиссия по ТЭБ и ЧС заявила, что в 5 общинах должны усилить ограничительные меры. Однако какие именно – не сообщается.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков. Он отметил, что ограничения будут вводиться в зависимости от количества больных коронавирусом.

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Что известно о дополнительных ограничениях

Чиновник обратился к предпринимателям, чтобы те в первую очередь придерживались эпидемиологических ограничений.

Наша с вами общая задача – находиться в желтой зоне как можно дольше, ведь это наша с вами возможность жить в лучших условиях,

– добавил Полосков.

Он также добавил, что у всех "должна быть нулевая толерантность к нарушениям – ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей".

Карантин на Закарпатье: коротко

11 апреля Закарпатская область вышла из красной зоны – сразу перешла в желтую.

Максимальные ограничения начали действовать с 8 марта.

Укрзализныця приостанавливала движение поездов, однако возобновила их.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала