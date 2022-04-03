На Закарпатье мужчина продавал справки для выезда за границу за 20 тысяч евро

Житель Закарпатья продавал за 20 тысяч евро военнообязанным справки для выезда за границу. Его смогли задержать правоохранители.

В ведомстве отметили, что мужчина специализировался на изготовлении документов, с помощью которых мужчины призывного возраста во время военного положения пытались выехать за границу.

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Организатора схемы разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, СБУ и Нацполиции при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры,

– говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство и установили, что преступник изготавливал справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без прохождения обследований. За такую справку он брал 20 тысяч евро с каждого заказчика.

Ранее в Одесской области пограничники задержали 6 мужчин призывного возраста, которые пытались пересечь границу с Молдовой. Напомним, что во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы Украины.

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