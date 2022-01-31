На Закарпатье оборвался подвесной мост с детьми: видео инцидента

В селе Богдан Раховского района на Закарпатье, оборвался подвесной мост. Камеры наблюдения зафиксировали, как дети упали.

Предварительно известно, что один ребенок травмировался. Инцидент произошел 30 января.

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На Закарпатье обрушился мост с детьми

Местный житель Василий Бочкор написал в фейсбуке, что в Богдане упал подвесной мост с ребенком.

Ребенок остался жив, однако имеет перелом ноги. Кто ставит на подвесной мост читину (вероятно, речь идет о еловой ветке – 24 канал), ид**ты. Мост еще хорошо бы и почистить от снега,

– написал Бочкор.

Мужчина добавил, что подобная ситуация уже была на Закарпатье – мост не ремонтировали до тех пор, пока в реку упал ребенок.



Вероятно, дети раскачивали мост / Фото из фейсбука Василия Бочкора



На Закарпатье обвалился мост с детьми / Фото из фейсбука Василия Бочкора

Другой пользователь Степан Мильчевич обнародовал видео инцидента и написал: "Пусть каждый сам сделает свой вывод".

Вероятно, на мосту было трое подростков, которые начали расшатывать переправу. Наконец она оборвалась. Кроме того, заметно, что она не была прочищена от снега.

На Закарпатье обвалился мост с детьми: смотрите видео Степана Мильчевича

Люди в комментариях начали писать, что, по их мнению, стоит делать дальше:

​"Заставить их отстроить. Пусть знают, как вести себя надо...";

"Некрасиво от наших людей, не зная правды, сразу обвинять кого-то! Не подумали, что есть камеры, которые имеют доказательства! Найти и наказать";

"Ангелики", которых родители не видят".

Коротко о подобных инцидентах в Украине и мире

В начале января 2022 года в белорусском Минске обвалился пешеходный мост. Предварительно известно, что люди не пострадали. Причина обвала – износ конструкций.

В декабре 2021 года частично обрушился пандусный мост в Китае. По нему ехали легковушки и фуры. К сожалению, три человека погибли.

В марте 2021 года обвал моста произошел в селе Пятидни на Волыни. В результате инцидента пострадали 5 человек, которые ремонтировали мост.

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