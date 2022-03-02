На Закарпатье оперативно можно пересечь границу со странами ЕС: пешие переходы КПП не загружены

На сегодня, 2 марта, на Закарпатье можно быстро пересечь границу со странами ЕС. По данным Укрзализныци, пешие переходы КПП с двумя странами ЕС не загружены.

Сообщается, что ко всем КПП от вокзалов организованы бесплатные трансферы.

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Доступны пешие переходы на Закарпатье

Ужгород – пешеходные переходы Малый Березный и Малые Сельменцы – не критически загружены, а также УПП Ужгород.

Мукачево – пешеходные переходы Звенково, Косино, Лужанка, Вилок.

С железнодорожной станции Чоп каждые три часа ходят регулярные поезда Чоп – Захонь в Венгрию.

На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь.

Посадка производится при наличии билета.

Для того чтобы пересечь границу со всеми граничащими с Украиной странами ЕС, достаточно иметь паспорт гражданина Украины.

Загруженность пунктов пропуска каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления "Западная граница", чтобы граждане могли сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска.

Все пункты пропуска на западной границе Украины работают в круглосуточном режиме,

– говорится в сообщении УЗ.

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