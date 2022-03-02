Повідомляється, що до всіх КПП від вокзалів організовані безкоштовні трансфери.

Доступні піші переходи на Закарпатті

Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці – не критично завантажені, також УПП Ужгород.

Мукачево – пішохідні переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок.

З залізничної станції Чоп кожні три години ходять регулярні потяги Чоп – Захонь, що в Угорщині.

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На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога.

Посадка здійснюється за наявності квитка.

Для того, аби перетнути кордон з всіма країнами ЄС, що межують з Україною, достатньо мати паспорт громадянина України.

Завантаженість пунктів пропуску кожні три години висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління "Західний кордон", щоб громадяни мали можливість самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.

Усі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі,

– йдеться у повідомленні УЗ.

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