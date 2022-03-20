В Закарпатье пограничникам передали значительную партию гуманитарной помощи

Закарпатские пограничники получили гуманитарную помощь. Они получили снаряжение и другие необходимые вещи в размере 700 тысяч гривен.

Украинские защитники продолжают борьбу против российских оккупантов. Вся страна пытается помочь героям преодолеть врага и обеспечить их всем необходимым.

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Пограничники на Закарпатье получили помощь

Частные предприниматели из Киева и венгерские перевозчики приобрели и доставили пограничникам на Закарпатье гуманитарную помощь. Общая сумма закупленного снаряжения и других вещей составила 700 тысяч гривен.

Снаряжение и медикаменты будут служить нашим защитникам, которые защищают украинскую землю от российских оккупантов.

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