В Закарпатье пограничникам передали значительную партию гуманитарной помощи
Источник:МВД Украины
Закарпатские пограничники получили гуманитарную помощь. Они получили снаряжение и другие необходимые вещи в размере 700 тысяч гривен.
Украинские защитники продолжают борьбу против российских оккупантов. Вся страна пытается помочь героям преодолеть врага и обеспечить их всем необходимым.
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Пограничники на Закарпатье получили помощь
Частные предприниматели из Киева и венгерские перевозчики приобрели и доставили пограничникам на Закарпатье гуманитарную помощь. Общая сумма закупленного снаряжения и других вещей составила 700 тысяч гривен.
Снаряжение и медикаменты будут служить нашим защитникам, которые защищают украинскую землю от российских оккупантов.
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