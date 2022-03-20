Українські захисники продовжують боротьбу проти російських окупантів. Уся країна намагається допомогти героям здолати ворога та забезпечити їх всім необхідним.

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Прикордонники на Закарпатті отримали допомогу

Приватні підпримці з Києва та угорські перевізники придбали та доставили прикорддонникам на Закарпатті гуманітарну допомогу. Загальна сума закупленого спорядження та інших речей склала 700 тисяч гривень.

Спорядження та медикаменти будуть слугувати наших захисникам, які боронять українську землю від російських окупантів.

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