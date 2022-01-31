На Закарпатье посреди ночи две лавины сошли на дорогу: людей просят не ходить в горы

В Закарпатской области ночью 31 января произошел сход двух снежных лавин на проезжую часть дороги. Последствия стихии оперативно убрали с помощью техники.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что никаких задержек в движении не наблюдалось. Инцидент произошел на трассе Мукачево-Рогатин вблизи города Рахов и села Деловое.

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Ночью 31 января в Закарпатской области зафиксировали сход двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги без негативных последствий,

– отметили в ГСЧС.

Снеголавинная опасность в горах

В связи со снегопадами и метелями 31 января – 1 февраля на высокогорье Закарпатья, Прикарпатья и Львовщины будет содержаться значительная снеголавинная опасность. В горах Буковины – умеренная.

В Укргидрометцентре предупредили о возможном сходе при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. В то же время призвали воздержаться от походов.

Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала

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