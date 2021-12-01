Сейчас "Дьяково" является единственным пунктом пропуска для грузового сообщения без ограничений с Румынией на Закарпатье. Развитие пограничной инфраструктуры, которая предусматривает, в частности, и запуск новых международных пунктов пропуска, является ключевым направлением в развитии украинско-румынского сотрудничества.

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Исполняющий обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Петр Добромильский отметил, что одной из главных задач сейчас является строительство КПП "Белая Церковь – Сигету Мармацией".

Что предусматривает проект КПП

Проект землеустройства утвердили и выделили земельный участок площадью почти 12 га под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района. Планируют построить:

4 полосы для грузовых автомобилей;

6 – для легковых;

2 – для автобусов;

2 полосы для пешеходов.

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В то же время Петр Добромильский сказал, что развитие пограничной инфраструктуры – одна из приоритетных задач, определенных по результатам рабочих визитов Владимира Зеленского в Закарпатскую область еще в мае 2020 года.