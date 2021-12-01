Наразі "Дякове" є єдиним пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмежень з Румунією на Закарпатті. Розбудова прикордонної інфраструктури, яка передбачає, зокрема, й запуск нових міжнародних пунктів пропуску, є ключовим напрямком у розвитку українсько-румунського співробітництва.

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Виконувач обов'язки голови Закарпатської облдержадміністрації Петро Добромільський зазначив, що одним із головних завдань наразі є будівництво КПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

Що передбачає проєкт КПП

Проєкт землеустрою затвердили та виділили земельну ділянку площею майже 12 гектари під новий цілодобовий КПП за межами населеного пункту Біла Церква Тячівського району. Планують побудувати:

4 смуги для вантажних автомобілів;

6 – для легкових;

2 – для автобусів;

2 смуги для пішоходів.

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Водночас Петро Добромільський сказав, що розбудова прикордонної інфраструктури – одне з пріоритетних завдань, визначених за результатами робочих візитів Володимира Зеленського до Закарпатської області ще в травні 2020 року.