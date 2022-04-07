На Закарпатье в рамках дерусификации демонтировали бюст Пушкину

Из-за зверств российских военных в Украине разрывают все связи с культурой страны-агрессора. Дерусификацию решили провести в Мукачево и демонтировали бюст русского писателя Александра Пушкина.

Мукачево "дерусифицировали" от Пушкина

В Мукачево было принято решение о демонтаже памятников и памятных знаков, связанных с Россией. Соответствующие мероприятия проводят с целью дерусификации из-за войны войны России против Украины.

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В среду, 6 апреля, состоялся демонтаж бюста Пушкина и мемориальной доски с ОШ №1. Бюсты решили не уничтожать, а хранить.

В Мукачево демонтировали бюст Пушкину / Фото городской совет

В Мукачево демонтировали бюст Пушкину / Фото городской совет

В Мукачево демонтировали бюст Пушкину / Фото городской совет

Сообщается, что в Мукачево первая школа откажется от присвоенного имени А.С. Пушкина. В настоящее время идет процедура отказа от ранее присвоенного имени юридического лица.

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