Во время следственно-оперативных действий правоохранители установили местонахождение злоумышленника, им оказался местный житель. Мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. В то же время он был осужден за совершение тяжкого преступления.
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Сейчас проверяют причастность мужчины к совершению других незаконных действий против представителей СМИ.
По информации следствия, в начале декабря 2021 года злоумышленник поджег автомобиль журналиста, который находился в Ужгороде. Огонь полностью уничтожил авто, а также частично повредил транспортное средство его близкого родственника.
Мотив поджога
В Службе безопасности отметили, что мотивом совершения преступления стало долговое обязательство потерпевшего.
Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины относительно умышленного уничтожения или повреждения имущества. Решают вопрос об избрании судом меры пресечения.
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В то же время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности заказчиков преступления и других причастных к противоправной деятельности лиц.
Поджог авто закарпатского журналиста: коротко
- 5 декабря на окраине Ужгорода неизвестные подожгли два автомобиля местного журналиста. Инцидент произошел примерно 05:20, владелец машин сразу обратился к правоохранителям.
- Огонь повредил автомобиль Subaru Forester и частично авто Volkswagen Beetle, которое было припарковано неподалеку.
- Оба транспортных средства находились в пользовании местного журналиста.