Во время следственно-оперативных действий правоохранители установили местонахождение злоумышленника, им оказался местный житель. Мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. В то же время он был осужден за совершение тяжкого преступления.

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Сейчас проверяют причастность мужчины к совершению других незаконных действий против представителей СМИ.

По информации следствия, в начале декабря 2021 года злоумышленник поджег автомобиль журналиста, который находился в Ужгороде. Огонь полностью уничтожил авто, а также частично повредил транспортное средство его близкого родственника.

Мотив поджога

В Службе безопасности отметили, что мотивом совершения преступления стало долговое обязательство потерпевшего.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины относительно умышленного уничтожения или повреждения имущества. Решают вопрос об избрании судом меры пресечения.

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В то же время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности заказчиков преступления и других причастных к противоправной деятельности лиц.

Поджог авто закарпатского журналиста: коротко