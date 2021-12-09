Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника, ним виявився місцевий житель. Чоловіка вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Водночас він був засуджений за вчинення тяжкого злочину.

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Наразі перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших незаконних дій проти представників ЗМІ.

За інформацією слідства, на початку грудня 2021 року зловмисник підпалив автомобіль журналіста, який перебував в Ужгороді. Вогонь повністю знищив авто, а також частково пошкодив транспортний засіб його близького родича.

Мотив підпалу

У Службі безпеки зазначили, що мотивом скоєння злочину стало боргове зобов'язання потерпілого.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за статтею щодо умисного знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України. Розв'язують питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

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Водночас тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності замовників злочину та інших, причетних до протиправної діяльності, осіб.

Підпал авто закарпатського журналіста: коротко