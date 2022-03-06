В Закарпатье СБУ разоблачила агента ФСБ: собирал данные о настроениях жителей Западной Украины

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ. Он с первого дня войны собирал данные о настроениях жителей западных областей нашего государства.

Также российский агент пытался узнать их отношение к войне, сообщили в СБУ.

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Вражеского шпиона удалось задержать в одном из населенных пунктов Закарпатья.

СБУ разоблачила агента ФСБ России, который с первого дня войны в Украине собирал данные о настроениях жителей Западной Украины и их отношении к России на фоне войны,

– сообщили в СБУ.

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