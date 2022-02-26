На Закарпатье СБУ задержала российского шпиона

26 февраля 2022 , 21:21
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Источник:

СБУ

На Закарпатье задержали российского диверсанта. Он фотографировал критические объекты инфраструктуры и передавал информацию врагу.

Российский агент арендовал жилье в одном из населенных пунктов Береговского района. Поселился в регионе он совсем недавно.

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Во время обысков у диверсанта обнаружили:

  • наличные в российских рублях;
  • карты российского банка;
  • газовые баллончики,
  • револьвер.

Злоумышленника задержали работники Службы безопасности. Ему сообщили о подозрении по 2 статьям: диверсия, незаконное обращение с оружием.


У диверсанта изъяли оружие

Автор: Софія Мінджоса