На Закарпатье СБУ задержала российского шпиона

На Закарпатье задержали российского диверсанта. Он фотографировал критические объекты инфраструктуры и передавал информацию врагу.

Российский агент арендовал жилье в одном из населенных пунктов Береговского района. Поселился в регионе он совсем недавно.

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Во время обысков у диверсанта обнаружили:

наличные в российских рублях;

карты российского банка;

газовые баллончики,

револьвер.

Злоумышленника задержали работники Службы безопасности. Ему сообщили о подозрении по 2 статьям: диверсия, незаконное обращение с оружием.



У диверсанта изъяли оружие