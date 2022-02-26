На Закарпатье СБУ задержала российского шпиона
26 февраля 2022 , 21:21Читати новину українською
Источник:СБУ
На Закарпатье задержали российского диверсанта. Он фотографировал критические объекты инфраструктуры и передавал информацию врагу.
Российский агент арендовал жилье в одном из населенных пунктов Береговского района. Поселился в регионе он совсем недавно.
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Во время обысков у диверсанта обнаружили:
- наличные в российских рублях;
- карты российского банка;
- газовые баллончики,
- револьвер.
Злоумышленника задержали работники Службы безопасности. Ему сообщили о подозрении по 2 статьям: диверсия, незаконное обращение с оружием.
У диверсанта изъяли оружие