Что известно о злоумышленнике
Мужчину неоднократно судили за умышленное убийство и разбой. На Закарпатье у него статус так называемого "смотрящего" одного из районов.
Интересно Эмигрируют из страны навсегда, – Зеленский рассказал, как наказали "воров в законе"
Пользуясь этим, он требовал у директора одного из местных предприятий "долг" для пополнения "общака". При этом давил психологически, угрожая физической расправой,
– заявили в полиции.
На Закарпатье объявили подозрение "криминальному авторитету"
Правоохранители сообщили "криминальному авторитету" о подозрении по статье о вымогательстве. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Заметим, подозреваемый находится в числе 111 "криминальных авторитетов" против которых Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции.
Что известно о санкциях против "криминальных авторитетов"
- 14 апреля СНБО ввел санкции против 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов". В списке оказались главари боевиков, оккупационная власть Крыма, а также российские СМИ.
- 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности. С тех пор правоохранители задержали уже ряд преступников, которых выдворили из Украины. Сам президент заявил, что рад такой "эмиграции".