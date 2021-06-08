Что известно о злоумышленнике

Мужчину неоднократно судили за умышленное убийство и разбой. На Закарпатье у него статус так называемого "смотрящего" одного из районов.

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Пользуясь этим, он требовал у директора одного из местных предприятий "долг" для пополнения "общака". При этом давил психологически, угрожая физической расправой,

– заявили в полиции.



На Закарпатье объявили подозрение "криминальному авторитету"

Правоохранители сообщили "криминальному авторитету" о подозрении по статье о вымогательстве. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Заметим, подозреваемый находится в числе 111 "криминальных авторитетов" против которых Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции.

Что известно о санкциях против "криминальных авторитетов"