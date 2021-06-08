Що відомо про зловмисника
Чоловіка неодноразово судили за умисне вбивство та розбій. На Закарпатті він має статут так званого "смотрящого" за одним із районів.
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Користуючись цим, він вимагав у директора одного з місцевих підприємств "борг" для поповнення "общаку". При цьому тиснув психологічно, погрожуючи фізичною розправою,
– заявили у поліції.
На Закарпатті оголосили підозру "кримінальному авторитету"
Правоохоронці повідомили "кримінальному авторитету" про підозру за статтею про вимагання. Наразі вирішують питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Зауважимо, підозрюваний перебуває у числі 111 "кримінальних авторитетів" проти яких Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції.
Що відомо про санкції проти "кримінальних авторитетів"
- 14 квітня РНБО запровадила санкції проти 650 "злодії у законі" та "кримінальних авторитетів". У списку опинилися ватажки бойовиків, окупаційна влада Криму, а також російські ЗМІ.
- 21 травня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки. З того часу правоохоронці затримали вже низку злочинців, яких видворили з України. Сам президент заявив, що радіє такій "еміграції".