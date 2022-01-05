На Закарпатье сошли 2 селевых потока, подтопило ряд зданий

В Закарпатской области поднялись грунтовые воды, что привело к затоплению усадеб. Там также сошли 2 селевых потока.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях непогоды в Закарпатской области, в частности о подтоплении.

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На Закарпатье затопило усадьбы

В Закарпатской области в результате поднятия грунтовых вод затопило ряд усадеб. В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплены:

7 подвальных помещений,

6 жилых домов,

21 домохозяйство.

Для откачки воды привлекали технику местных пожарно-спасательных подразделений.

Схождение селевых потоков

В ночь на 5 января селевые потоки сошли:

на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района,

автодорогу национального значения Н09 в городе Рахов.

Над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, которая обслуживает эти отрезки дорог,

– уточнили в ГСЧС.

Сейчас движение транспорта там возобновили.

Селевые потоки – это кратковременные горные потоки, которые состоят из смеси воды и большого количества твердого материала. Они возникают вследствие дождей, интенсивного таяния снега и льда, завалов и плотин в долинах, где имеются большие запасы рассыпчато-обломочного материала.

На Закарпатье подтопило ряд усадеб: Фото ГСЧС

Уровень воды на реках Закарпатья будет повышаться

В Укргидрометцентре предупреждают, что 5 января в результате добегания воды с верховьев, в нижних течениях рек Закарпатской области и на Тисе будет продолжаться повышение уровня воды на 0,5 – 1,0 метра по состоянию на 8:00 5 января.

Также ожидают дальнейшее затопление поймы рек Тиса возле постов Тячев и Хуст, Река – Хуст, Тересва – Нересница, Боржава – Верхние Реметы, Латорица – Мукачево, Шопурка – Кобылецкая Поляна.

На Закарпатье объявили II уровень опасности – оранжевый.

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