На Закарпатье сошли 2 селевых потока, подтопило ряд зданий
Источник:ГСЧС
В Закарпатской области поднялись грунтовые воды, что привело к затоплению усадеб. Там также сошли 2 селевых потока.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях непогоды в Закарпатской области, в частности о подтоплении.
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На Закарпатье затопило усадьбы
В Закарпатской области в результате поднятия грунтовых вод затопило ряд усадеб. В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплены:
- 7 подвальных помещений,
- 6 жилых домов,
- 21 домохозяйство.
Для откачки воды привлекали технику местных пожарно-спасательных подразделений.
Схождение селевых потоков
В ночь на 5 января селевые потоки сошли:
- на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района,
- автодорогу национального значения Н09 в городе Рахов.
Над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, которая обслуживает эти отрезки дорог,
– уточнили в ГСЧС.
Сейчас движение транспорта там возобновили.Справка. Селевые потоки – это кратковременные горные потоки, которые состоят из смеси воды и большого количества твердого материала. Они возникают вследствие дождей, интенсивного таяния снега и льда, завалов и плотин в долинах, где имеются большие запасы рассыпчато-обломочного материала.
На Закарпатье подтопило ряд усадеб: Фото ГСЧС
Уровень воды на реках Закарпатья будет повышаться
- В Укргидрометцентре предупреждают, что 5 января в результате добегания воды с верховьев, в нижних течениях рек Закарпатской области и на Тисе будет продолжаться повышение уровня воды на 0,5 – 1,0 метра по состоянию на 8:00 5 января.
- Также ожидают дальнейшее затопление поймы рек Тиса возле постов Тячев и Хуст, Река – Хуст, Тересва – Нересница, Боржава – Верхние Реметы, Латорица – Мукачево, Шопурка – Кобылецкая Поляна.
- На Закарпатье объявили II уровень опасности – оранжевый.
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