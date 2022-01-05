У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки негоди у Закарпатській області, зокрема про підтоплення.
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На Закарпатті затопило садиби
У Закарпатській області внаслідок підняття ґрунтових вод затопило низку садиб. У Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплені
- 7 підвальних приміщень,
- 6 житлових будинків,
- 21 домогосподарство.
Для відкачування води залучали техніку місцевих пожежно-рятувальних підрозділів.
Сходження селевих потоків
У ніч на 5 січня селеві потоки зійшли
- на дорогу регіонального значення Р21 у селі Нижній Швидкий Хустського району,
- автошлях національного значення Н09 у місті Рахів.
Над розчищенням дорожнього полотна від земляних мас та каміння працювала техніка фірми, яка обслуговує ці відрізки доріг,
– уточнили у ДСНС.
Наразі рух транспорту там відновили.
На Закарпатті підтопило низку садиб: Фото ДСНС
Рівень води на річках Закарпаття підвищуватиметься
- В Укргідрометцентрі попереджають, що 5 січня внаслідок добігання води з верхів'їв, у нижніх течіях річок Закарпатської області та на Тисі продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,5 – 1,0 метра над рівнями станом на 8:00 5 січня.
- Також очікують подальше затоплення заплави річок Тиса біля постів Тячів і Хуст, Ріка – Хуст, Тересва – Нересниця, Боржава – Верхні Ремети, Латориця – Мукачево, Шопурка – Кобилецька Поляна.
- Через це на Закарпатті оголосили II рівень небезпеки – помаранчевий.
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