"Такие же граждане Украины, как и другие": в ТЦК прокомментировали мобилизацию водителей фур

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины обвинила ТЦК в принудительной мобилизации ее водителей. Там уже отреагировали на подобные заявления.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины обвинила работников ТЦК и СП в незаконном задержании и мобилизации нескольких водителей грузовиков на КПП в Нижних Воротах на Закарпатье. Сейчас в центре комплектования и соцподдержки отреагировали.

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Такие же граждане как и другие

В Закарпатском центре комплектования и соцподдержки ответили, что у мобилизованных водителей не было при себе военно-учетных документов с отметкой об отсрочке от мобилизации, а система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом.

Водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины как и другие. При осмотре документов на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные, это связано с тем, что граждане заблаговременно не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что в таких случаях военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных. В то же время грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов.

По их словам, если гражданин считает, что он не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военно-учетные документы с отметками, которые подтверждают его законные права на отсрочку, предусмотренные в статье о мобилизационной подготовке и мобилизации". Или же нужна отметка о снятии с воинского учета или документ о надлежащим образом оформленном бронировании.

"Против нашего государства продолжается полномасштабная агрессия, и победить мы можем только объединившись и направив все свои усилия на борьбу. Призываем граждан самостоятельно и вовремя обновлять свои военно-учетные данные", – отметили в ТЦК.

Подробнее об обвинениях от перевозчиков

Как говорится в обращении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, водителей грузовиков, которые везли товары из Европы, принудительно мобилизовали 24 апреля.

Работники РТЦК на посту ГАИ "Нижние Ворота" незаконно задержали водителей нескольких грузовиков и принудительно доставили в помещение соответствующего отдела РТЦК, где быстро мобилизовали и направили для прохождения военной службы в воинские части. Имущество транспортного средства, груз оставлен в опасности и без присмотра,

– отметили в ассоциации.

Перевозчики утверждают, что работники Мукачевского районного центра комплектования и соцподдержки в частности мобилизовали в одну из воинских частей Черниговской области 41-летнего водителя ООО "Шаль" Андрея Лисовского.