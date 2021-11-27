На Закарпатье у мужчины изъяли уникальный MASERATI

На Закарпатье мужчина потерял уникальный MASERATI из-за "липового" поручения. Стоимость спорткара оценили в более полумиллиона гривен,

До решения суда автомобиль будет находиться на Закарпатской таможне. Нарушение с MASERATI на таможенном посту "Виноградов" обнаружили 24 ноября.

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Детали

Согласно поданным товаросопроводительным документам, на территорию Украины ввозили автомобиль марки MASERATI GHIBLI.

В договоре купли-продажи говорится, что машину приобрел житель села на Тячевщине. Продавец – гражданин Украины. Договор заключили в Карловых Варах в Чехии.

В то же время подлинность документов вызвала сомнения в инспектора. Работники таможни направили запрос к нотариусу, который якобы заверил договор в Чехии. Мужчина заявил, что не удостоверял сделку купли-продажи.

Договор оказался подделкой.

Сейчас итальянский спорткар, 2013 года производства, ориентировочной стоимостью более 600 тысяч грн, изъят на штраф площадку,

– говорится в сообщении.

Дело направят в суд.

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Таможенники в аэропорту "Борисполь" задержали туристку, которая привезла из Египта вредные лекарства.

В привезенных лекарствах обнаружили сиропы и таблетки с содержанием психотропного вещества – псевдоэфедрина.

Оборот псевдоэфедрина в Украине – запрещен. Все потому, что псевдоэфедрин используется как прекурсор для изготовления наркотиков.

В то же время вещество имеет и лечебные действия.

Сообщение "Закарпатской таможни":

Из-за "липовой" доверенности закарпатец лишился уникального автомобиля

Изысканный спорткар от известного итальянского автобренда "MASERATI", стоимость которого – более полумиллиона гривен, "финишировал" на Закарпатской таможне до решения суда.

Нарушение задокументировали вчера вечером (24.11.2021) на внутреннем таможенном посту "Виноградов" Закарпатской таможни. Согласно представленным декларантом товаросопроводительным документам, в режиме "импорт" ввозился автомобиль марки "MASERATI GHIBLI". По договору купли-продажи спорткар приобретен жителем одного из сел Тячевщины у гражданина Украины и заключен в г. Карловы Вары (Чехия), удостоверен тамошним нотариусом.

Но при детальном изучении документов у инспекторов возникли сомнения в их подлинности. Поэтому для подтверждения или опровержения факта легализации данного договора должностные лица управления борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни направили письмо указанному нотариусу. Последний ответил, что не удостоверял сделку купли-продажи. То есть, договор оказался подделкой.

Поэтому, в отношении 34-летнего закарпатца, который перемещал автомобиль с "липовыми" документами, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Сейчас итальянский спорткар, 2013 года производства, ориентировочной стоимостью более 600 тыс. грн, изъят на штраф площадку. Дело направят в суд.