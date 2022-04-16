Закарпатье в условиях войны перевыполнило бюджет: глава ОВА рассказал, куда пойдут деньги
Источник:телеграмм Виктора Никиты
Виктор Никита – глава Закарпатской ОВА – сообщил, что область в условиях войны перевыполнила план поступления налогов. Удалось сформировать определенный резерв.
По словам Никиты, этот резерв позволяет комплектовать тероборону и 128-ю бригаду. Кроме того, выделяют деньги для поддержки территориальных общин и хозяйствующих субъектов, которые помогают переселенцам с питанием и проживанием.
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Наша задача сегодня – перезапуск экономики края для того, чтобы мы могли содержать переселенцев, граждан на территории области,
– заявил Никита.
Также он подчеркнул, что очень важно помогать воинам на фронте. В частности, финансировать закупки продуктов, формы, вооружения и других необходимых средств.
Поэтому сейчас идет работа над перезапуском экономики и релокацией бизнеса.
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