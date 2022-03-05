На Закарпатье впервые прозвучала воздушная тревога, но и ошибочно

На Закарпатье впервые за 10 дней полномасштабной войны прозвучала воздушная тревога. Однако, как оказалось, сирена включили случайно.

Сообщения о тревоге жителям Закарпатья поступило примерно в 21:38. Однако чуть позже в Закарпатской ОВ опровергли такую информацию.

К слову Закарпатье готовит "адскую встречу" для оккупантов

"Срабатывание приложения было ошибочным", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, это якобы ошибка программиста. Пересеклись 2 тестовых области.

Также в ОВА подчеркнули, что нужно обращать внимание и на другие сигналы воздушной тревоги: сирены, радио, телевизионное оповещение.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!