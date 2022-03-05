Повідомлення про тривогу жителям Закарпаття надійшло приблизно о 21:38. Однак трохи пізніше у Закарпатській ОВА спростували таку інформацію.

До слова Закарпаття готує "пекельну зустріч" для окупантів

"Спрацювання додатка було хибним", – мовиться у повідомлені.

За попередньою інформацією, це нібито помилка програміста. Перетнулись 2 тестові області.

Також в ОВА наголосили, що потрібно звертати увагу й на інші сигнали повітряної тривоги: сирени, радіо, телевізійне оповіщення.



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