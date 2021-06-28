На Закарпатье вручили подозрения из-за хищения денег для больниц: известна фамилия чиновника

На Закарпатье правоохранители вручили подозрение фигурантам дела о хищении денег, выделенных на обустройство приемного отделения для больных COVID-19. Речь идет о компании, приближенной к бывшему главе региона, а ныне главы областного совета Алексея Петрова.

Производство касается хищения государственных средств, выделенных на "Большое строительство" приемного отделения для больных COVID-19 Тячевской районной больницы, разоблачила Служба безопасности Украины на Закарпатье.

Следствие утверждает, что после победы в тендере на более 10 миллионов гривен местная строительная компания часть этих средств присвоила, пишет журналист.

В частности, после заключения договора в сентябре 2020 года, фирма-подрядчик получила часть средств для проведения строительных работ. Согласно проекту, предполагались перепланировки одного из корпусов под отделение для приема больных COVID-19.

Установлено, что подрядчик систематически вносил в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены только "на бумаге".

Судебная экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила растрату государственных средств на сумму более 1,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и частью 1 статьи 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении директору фирмы-подрядчика.

Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что фигурантом дела является директор "Проектно-строительной компании Еврострой", которую связывают с экс-главой Закарпатской ОГА Алексеем Петровым.

7 декабря 2021 года Алексей Петров написал заявление на увольнение с должности председателя Закарпатской ОГА и возглавил областной совет. На пост главы области президент Владимир Зеленский официально назначил Анатолия Полоскова.