Провадження стосується розкрадання державних коштів, виділених на "Велике будівництво" приймального відділення для хворих на COVID-19 Тячівської районної лікарні, викрила Служба безпеки України на Закарпатті.

Слідство переконує, що після перемоги у тендері на понад 10 мільйонів гривень місцева будівельна компанія частину цих коштів привласнила, пише журналіст.

Зокрема, після укладення договору у вересні 2020 року, фірма-підрядник отримала частину коштів для проведення будівельних робіт. Згідно з проектом, передбачалося перепланування одного із корпусів під відділення для прийому хворих на COVID-19.

Встановлено, що підрядник систематично вносив до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг та вартість, а деякі із них були виконані лише "на папері".

Судова експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила розтрату державних коштів на суму понад 1,5 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, оголошено про підозру директору фірми-підрядника.

Глагола з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що фігурантом справи є директор "Проектно-будівельної компанії Євробуд", яку пов’язують з ексглавою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим.

7 грудня 2021 року Олексій Петров написав заяву на звільнення з посади голови Закарпатської ОДА й очолив обласну раду. На посаду глави області президент Володимир Зеленський офіційно призначив Анатолія Полоскова.