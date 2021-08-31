На Закарпатье задержали мужчину, который поставлял оружие в область
Источник:МВД
Правоохранители задержали организатора канала по поставкам оружия в Закарпатье. Сейчас мужчину поместили в СИЗО.
Мужчину поймали с целым арсеналом
Организатора канала правоохранители задержали во время спецоперации. Мужчину поймали в Мукачево, когда он пытался сбыть целый арсенал.
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Что было у злоумышленника
- 2 пистолета Glock,
- 22 штык-ножа,
- прицел ночного видения,
- 14 гранат с запалами к ним.
Правоохранителям удалось предотвратить использование большого количества оружия в преступных целях,
– заявили в МВД.
Кроме этого, полицейские задокументировали еще один факт сбыта автомата АК-47 и двух гранат РГД-5. Все вещественные доказательства следователи изъяли и направили эксперту для исследования.
На Закарпатье задержали организатора канала по продажам оружия
Что грозит подозреваемому
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием. Организатора канала задержали и поместили в СИЗО
В ближайшее время следователи сообщат злоумышленнику о подозрении, после чего будут обращаться в суд с ходатайством о содержании его под стражей. Мужчине грозит от 3 до 7 лет заключения.