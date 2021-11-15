На Закарпатье "заминировали" здание облсовета за 10 минут до избрания нового главы

Закарпатский областной совет 15 ноября "заминировали" уже второй раз за последние 10 дней. Похоже, что так злоумышленники пытаются помешать избранию нового главы.

Глава облсовета сложил полномочия

На сессии облсовета глава Алексей Петров досрочно сложил свои полномочия. Его заявление на увольнение поддержали 43 депутата.

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Заметим, Петров ушел с поста главы ОГА, однако депутатом он будет и дальше. На фейсбук-странице Закарпатского областного совета сообщили, что чиновник отчитался о результатах своей работы, а также призвал депутатов к консолидации ради Закарпатья.

Первого "минировщика" до сих пор не нашли, – журналист

Местный журналист Виталий Глагола рассказал, что за несколько минут до избрания нового главы облсовета здание заминировали. В помещение пришли правоохранители.

Это второе "заминирование" за последние 10 дней. Предыдущее было в субботу, 6 ноября и оказалось фейком. Это было тоже за несколько минут до избрания нового главы облсовета,

– подчеркнул Глагола.

Он добавил, что полиция до сих пор не нашла первого "минировщика". По данным правозащитника Виталия Грегора, тогда звонили по киевскому номеру.

Сессию облсовета и избрание нового главы перенесли на среду, 17 октября.



На Закарпатье в очередной раз "заминировали" облсовет / Фото Виталия Грегора



На место происшествия приехали правоохранители / Фото Виталия Грегора

Полный текст публикации Виталия Глаголы в телеграме:

Закарпатский областной совет "заминировали" за несколько минут до избрания нового главы. Только что полиция объявила депутатам, что они получили вызов о заминировании здания Закарпатского облсовета.

Напомню, что это второе "заминирование" за последние 10 дней.

Предыдущее было в субботу, 6 ноября и оказалось фейком. Это было тоже за несколько минут до избрания нового главы облсовета.

Предыдущего "минировщика" полиция так и не нашла.