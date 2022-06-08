Закарпатские компании отказались поставлять топливо в другие регионы

Топливные компании Закарпатской области получают сверхрентабельные предложения из других регионов. Однако они отказываются, поскольку не обеспечили потребность в своей области.

Об этом сообщил 8 июня глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

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"Мы создали механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран ЕС производится максимально быстро, без искусственных препятствий, бюрократии и т.д.", - написал глава ОВА.

Гарантировать топливную безопасность Закарпатья

По словам Никиты, все поставщики области действуют на единый топливный рынок региона. Они находятся в одинаковых условиях и занимают сегодня 40%. Руководитель ОВА отметил, что это более 10 раз превышает долю до начала полномасштабной войны.

Никита назвал это главным показателем персональной ответственности каждого нашего предпринимателя, гарантирующего безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья.

Об этом и другом в плановом порядке общаемся вместе с представителями топливного бизнеса региона. Искренне благодарю коллег за сотрудничество и доверие. Стоим вместе, плечо к плечу!,

– написал Никита.

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Топливо идет транзитом через Закарпатье

Глава ОВА подчеркнул, что в настоящее время через Закарпатье проходит около 30 тысяч тонн топлива. Для них тоже следует обеспечить условия.

"Закарпатские компании завозят для своих сетей АЗС только 9 тысяч тонн, которые не входят в объем транзита. Это вопрос местного бизнеса. Речь об отсутствии спекуляций и повышении цен, и это положительный аспект", – пояснил Никита.

Анонс от "Нефтегаза"

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что в ведомстве хотят создать государственную сеть АЗС . По его словам, он может быть эффективным игроком на рынке горючего.

Витренко сказал, что будущая сеть должна внушать людям доверие, поэтому должна занять от 15 до 30% общего рынка. Потребность в создании такого проекта возникла, как отметил глава "Нафтогаза", из-за несовершенной конкуренции.

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