Закарпатский фермер закупил около сотни оленей, чтобы пополнить ими леса Карпат

В Национальном парке в Закарпатье поселились почти 100 оленей. Все благодаря усилиям местного предпринимателя Юрия Тюха, который собирал животных по всему миру.

У мужчины важная миссия – он стремится, чтобы купленные им олени восстановили популяцию оленей в лесах Карпат.

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Предприниматель привез животных из Новой Зеландии, Австрии, Англии и Венгрии. Во сколько ему это обошлось, он не сообщает. В то же время он рассказал, что искал лучших животных, поэтому покупать пришлось в разных уголках мира.

Новая Зеландия, Англия, Австрия и Венгрия. Это селекционно отобранные олени. Селекция проводилась много лет,

– сказал фермер.

Что будет с животными

Пока животные будут вырастать, радовать туристов. А когда олени достигнут 3-летнего возраста, мужчина всех выпустит в дикую природу. Ибо популяцию Благородного оленя, убеждает предприниматель, нужно спасать.

"Все больше и больше охотников есть, больше новых технологий, как охотиться. И хотя это национальный парк, но это олени. Они не сидят на месте, они мигрируют по всем Карпатам. Если здесь запрещено стрелять, то стреляют в других местах", – констатировал Юрий Тюх.

Что известно о Благородном олене

Это животное является одним из красивейших представителей семейства оленьих, имеет стройное тело, пропорциональное строение. Под хвостом благородного оленя характерно белое пятно. Рога – это элемент, которым могут похвастаться только самцы. Несколько веков назад популяция оленей стала резко сокращаться из-за постоянной охоты на них. Особенно ценилось их мясо, более питательное, чем обычное красное.

Это уже не первый зоозащитный проект мужчины

Юрий Тюх начал заниматься дикими животными почти 5 лет назад. Для их реабилитации и сохранения он даже создал экопарк:

львы и тигры попали сюда из зоопарков;

серых волков еще малыми выкупил у браконьеров,

а впоследствии приобрел и несколько десятков копытных.

Сейчас это одна из популярнейших локаций среди туристов. Оленье ранчо, мужчина надеется, станет следующим. Ведь пока олени будут проживать здесь, туристы смогут их навещать.