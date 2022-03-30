Закарпатский легион показал, как выглядит российский Т-72 после встречи с "Джавелином"

Расхваленные российской пропагандой танки десятками пылают от оружия украинских защитников. Лишь одного меткого выстрела достаточно, чтобы танк оккупантов стал кучей обгоревшего металлолома.

Украинские штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили российский танк. От врагов не осталось практически ничего.

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Уничтожение танка и экипажа

После того, как наши герои применили по вражескому танку удар с переносного противотанкового комплекса "Джавелин", оккупантов не спасла ни активная защита, ни приваренная сверху решеткау.

Танку от детонирования боекомплекта снесло башню. Экипаж врага, состоявший из трех оккупантов, в результате взрыва уничтожен без возможности идентификации.

Танк уничтожен вместе с экипажем / Фото Закарпатский легион

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