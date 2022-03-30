Українські штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили російський танк. Від ворогів не залишилося практично нічого.

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Знищення танка та екіпажу

Після того, як наші герої застосували по ворожому танку удар з переносного протитанкового комплексу "Джавелін", окупантів не врятував ані активний захист, ані наварен зверху ґрати.

Танку від детонування боєкомплекту знесло башту. Екіпаж ворога, який складався з трьох окупантів, внаслідок вибуху знищений без можливості ідентифікації.

Танк знищений разом з екпажем / Фото Закарпатський легіон

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