Українські штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили російський танк. Від ворогів не залишилося практично нічого.
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Знищення танка та екіпажу
Після того, як наші герої застосували по ворожому танку удар з переносного протитанкового комплексу "Джавелін", окупантів не врятував ані активний захист, ані наварен зверху ґрати.
Танку від детонування боєкомплекту знесло башту. Екіпаж ворога, який складався з трьох окупантів, внаслідок вибуху знищений без можливості ідентифікації.
Танк знищений разом з екпажем / Фото Закарпатський легіон
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