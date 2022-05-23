"Закарпатский легион" с расстояния более 20 километров поразил враждебную цель из гаубицы НАТО

Оружие, предоставленное западными партнерами, уже проявляет свои лучшие характеристики в мастерских руках ВСУ.

Российским оккупантам совсем скоро придется почувствовать на себе всю силу оружия, которое нам предоставляют западные партнеры. В руках наших искусных воинов она превращается в орудие, готовое наносить врагу потери даже на бешеном расстоянии.

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Гаубица НАТО в действии

Артиллеристам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады удался просто невероятный выстрел. Они попали в пункт дислокации командования одного из подразделений российских кафиров.

Меткий выстрел уничтожил российский военный внедорожник, обозначенный буквой "Z", а также несколько находившихся рядом с ним рашистов.

Фантастический выстрел на расстояние в 20 километров наши мастерские герои произвели из гаубицы 155 калибра. Около сотни таких гаубиц ВСУ получили в рамках помощи от США, они находятся на вооружении в НАТО.

Как сообщили наши защитники, подобные выстрелы демонстрируют точность и эффективность полученного от партнеров оружия, поэтому рашистам следует приготовиться к новым потерям техники и личному составу.

Новости с фронта: коротко о последних событиях

На временно оккупированных территориях Херсона и Запорожья российские кафиры создали 19 так называемых "комендатур".

Глава Пентагона провел встречу министров обороны партнеров Украины, в мероприятии приняли участие министры обороны более 40 стран. Они обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине, оказанную помощь ВСУ и дальнейшие шаги по поддержке украинской армии в борьбе с российскими оккупантами.

Российские кафиры убили сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца. Они ворвались в помещение мужчины и расстреляли его из автоматического оружия. Врачи борются за его жизнь.

Партизанское движение Мелитополя ознаменовалось очередной успешной операцией. Героям удалось отрезать врага от снабжения оружием и боеприпасами. Точные потери россиян в результате успешной атаки партизан наши спецслужбы сообщат впоследствии.

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