Закарпатский легион уничтожил российский Т-72 "Стугною": эффектное видео
Источник:Силы обороны Запорожского края
Вооруженные Силы Украины красиво уничтожили российский танк Т-72 возле Гуляйполя. Противотанковый ракетный комплекс "Стугна" попал просто "в десяточку".
Постарались бойцы штурмового подразделения отдельной горно-штурмовой бригады. Бойцы уже неоднократно уничтожали вражеские танки с помощью "Стуны".
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Какие преимущества имеет "Стугна"
Бойцы объяснили, что ПТРК "Стугна" может преодолеть расстояние в 4,5 километра всего за 21 секунду. На столь дальние расстояния не работают ни шведско-британский NLAW (наиболее эффективный на расстояниях до 600 метров), ни американский Javelin (преимущественно до 2,5 километров).
Военные 128 бригады неоднократно убеждались в эффективности "Стуги".
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