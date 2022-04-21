Закарпатский легион уничтожил российский Т-72 "Стугною": эффектное видео

Вооруженные Силы Украины красиво уничтожили российский танк Т-72 возле Гуляйполя. Противотанковый ракетный комплекс "Стугна" попал просто "в десяточку".

Постарались бойцы штурмового подразделения отдельной горно-штурмовой бригады. Бойцы уже неоднократно уничтожали вражеские танки с помощью "Стуны".

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Какие преимущества имеет "Стугна"

Бойцы объяснили, что ПТРК "Стугна" может преодолеть расстояние в 4,5 километра всего за 21 секунду. На столь дальние расстояния не работают ни шведско-британский NLAW (наиболее эффективный на расстояниях до 600 метров), ни американский Javelin (преимущественно до 2,5 километров).

Военные 128 бригады неоднократно убеждались в эффективности "Стуги".

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