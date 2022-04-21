Постаралися бійці штурмового підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Бійці вже неодноразово нищили ворожі танки за допомогою "Стугни".
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Які переваги має "Стугна"
Бійці пояснили, що ПТРК "Стугна" може подолати відстань в 4,5 кілометри всього за 21 секунду. На такі далекі відстані не працюють ні шведсько-британський NLAW (найбільш ефективний на відстанях до 600 метрів), ні американський Javelin (переважно до 2,5 кілометрів).
Військові 128 бригади неодноразово переконувались в ефективності "Стугни"
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