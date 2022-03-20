Закарпатский легион забрал у врага мощный буксировщик

В бою с российскими оккупантами 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада получила мощный буксировщик для эвакуации техники. Транспорт теперь будет работать на Закарпатский легион.

Штурмовики закарпатской бригады смогли отбить у оккупанта бортовой военный грузовик "Урал ТК6А-001". Трофейный транспорт перешел под командование 128-й бригады.

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Грузовик – это мощный военный вездеход для эвакуации и буксировки поврежденной военной техники. Отныне 128-й Закарпатской бригаде будет легче буксировать уничтоженную российскую технику.

Закарпатская бригада получила трофейный буксир / Фото ВСУ

Трофейный "Урал" не имеет никаких повреждений, максимально укомплектован и готов к работе.

Во время боя солдаты росармии просто убежали и бросили его.

– говорится в сообщении.

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