Закарпатский легион забрал у врага мощный буксировщик
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
В бою с российскими оккупантами 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада получила мощный буксировщик для эвакуации техники. Транспорт теперь будет работать на Закарпатский легион.
Штурмовики закарпатской бригады смогли отбить у оккупанта бортовой военный грузовик "Урал ТК6А-001". Трофейный транспорт перешел под командование 128-й бригады.
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Грузовик – это мощный военный вездеход для эвакуации и буксировки поврежденной военной техники. Отныне 128-й Закарпатской бригаде будет легче буксировать уничтоженную российскую технику.
Закарпатская бригада получила трофейный буксир / Фото ВСУ
Трофейный "Урал" не имеет никаких повреждений, максимально укомплектован и готов к работе.
Во время боя солдаты росармии просто убежали и бросили его.
– говорится в сообщении.
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