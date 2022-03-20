Штурмовики закарпатської бригади змогли відбити в окупанта бортову військову вантажівку "Урал ТК6А-001". Трофейний транспорт перейшов під командування 128 бригади.

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Вантажівка – це потужний військовий всюдихід для евакуації та буксирування пошкодженої військової техніки. Відтепер 128 Закарпатській бригаді буде легше буксирувати понищену російську техніку.

Закарпатська бригада здобула трофейний буксир / Фото ЗСУ

Трофейний "Урал" не має жодних пошкоджень, максимально укомплектований та готовий до роботи.

Під час бою солдати росармії просто втекли й кинули його,

– йдеться в повідомленні.

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